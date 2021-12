Porto Alegre tem voos suspensos pela ITA

publicidade

Um sábado de dezembro comum no Aeroporto Internacional Salgado Filho-Porto Alegre Airport é de filas nos setores de check-in, com a liberação de voos pós-arrefecimento de casos do Covid-19 e proximidade com o Natal. Mas no guichê de uma companhia, a realidade não foi esta neste final de semana: o espaço destinado às viagens da empresa ITA estava vazio. Este é o cenário desde sexta-feira, quando o Grupo Itapemirim informou, por nota à imprensa que, “por iniciativa própria, suspendeu temporariamente as operações de sua companhia aérea” para “uma reestruturação interna”.

Entre os voos cancelados, estavam os que tinham Porto Alegre como ponto de partida ou de chegada. Um deles, inclusive, sairia da Capital gaúcha às 9h05 deste sábado em direção a Guarulhos, em São Paulo. Para quem acessa o site do Aeroporto Internacional Salgado Filho-Porto Alegre Airport para mais informações, um card já avisa: “Atenção! Passageiros que têm bilhete aéreo pela ITA: não compareçam ao aeroporto antes de contatar a empresa aérea. Entre em contato pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br para procedimento de recomendação ou reembolso. Para mais informações, acesse o site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)”. Aos que, por acaso, se dirigem ao guichê da ITA, o mesmo teor da nota aos veículos de comunicação está espalhado em cartazes.

“A decisão foi tomada por necessidade de ajustes operacionais. A Anac já foi informada da decisão. A ITA lamenta os transtornos causados e afirma que vai continuar prestando toda assistência aos passageiros impactados, conforme prevê a resolução 400 da Anac. (…) A companhia vai dedicar o máximo esforço para, em breve, retomar seus voos”, diz parte do texto. O Grupo Itapemirim informou, ainda, que essa decisão não afeta a prestação de serviço do transporte rodoviário, por meio da Viação Itapemirim, que seguem normalmente.

Ainda na sexta-feira, passageiros que ficaram sem voo chegaram a protesto contra a empresa no aeroporto de Guarulhos. Outros destinos cancelados foram Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Seguro (BA), Rio de Janeiro-Galeão (RJ), Salvador (BA), São Paulo e Congonhas (SP), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE) e Vitória (ES).

LATAM

Se no guichê da ITA, não havia filas no Aeroporto Internacional Salgado Filho-Porto Alegre Airport, nos espaços da Latam a espera foi muita. É que, segundo a companhia, por um problema no sistema de balizamento no aeroporto de Guarulhos, a operação nos voos da empresa foi afetada. Por meio de suas redes sociais, a Latam recomendou que os passageiros não fossem ao aeroporto e verificassem a situação dos itinerários nos canais digitais. Mas muitos usuários desavisados compareceram ao aeroporto e precisara esperar na fila do check-in.