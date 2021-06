Porto Alegre terá mutirão para aplicar a segunda dose da Coronavac neste sábado

publicidade

Com o objetivo de completar o esquema vacinal de quem ainda não recebeu a segunda dose, a prefeitura de Porto Alegre realizará neste sábado um mutirão para aplicar a última injeção da Coronavac, vacina contra o coronavírus. O atendimento ocorrerá em três drive-thrus e em quatro unidades de saúde.

Para finalizar o ciclo de vacinas é necessário levar documento de identidade com CPF e carteira com registro da primeira dose no local de vacinação. O mutirão tem apoio da Equipe G, farmácias Panvel, Droga Raia e São João e Exército Brasileiro.

No domingo, pessoas com 51 anos e outros grupos que estão sendo imunizados receberão a primeira ou segunda doses de Astrazeneca/Oxford na unidade móvel que estará na estrada das Quirinas, na Lomba do Pinheiro.

Vacinação com salgadinhos e refrigerantes

Nesta sexta, a faixa etária de vacinação contra Covid-19 foi mantida para pessoas com 51 anos completos, fora dos grupos prioritários. O atendimento para esse público ocorreu em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h. Não foi feita a vacinação em drive-thru. As pessoas que integram os públicos anteriores, que fazem parte da campanha, também foram imunizados hoje.

Os postos de saúde apresentaram uma intensa movimentação nas primeiras horas desta sexta. No Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, cerca de 70 pessoas estavam na fila aguardando a imunização por volta das 8h. Mesma situação aconteceu no Centro de Saúde Santa Marta e na unidade de saúde Santa Cecília, na rua São Manoel, no bairro Santana.

No Centro de Saúde Modelo, a professora Eliane Sampaio, disse que estava feliz por ter feito a vacina. "Mesmo com a imunização devemos seguir com os cuidados e usando máscara", ressaltou. Por volta das 9h, os funcionários do Centro de Saúde receberam de um paciente, que realiza tratamento na instituição de saúde, salgadinhos e refrigerantes. Ao assessor comunitário de saúde Rudnei Pinto, o empresário que é proprietário de uma loja no bairro Cidade Baixa, disse que a intenção foi homenagear o trabalho das equipes de saúde durante a pandemia.

Locais de vacinação

Sábado, 19

O quê: Mutirão D2 da vacina Coronavac/Butantan

Público: todos que receberam a primeira dose e precisam completar o esquema vacinal

Onde: três drive-thurs

Horário: 9h às 17h

Endereços: Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club – Sarandi

Big Barra Shopping Sul - Acesso pela av. Diário de Notícias, 300 – Cristal

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

Onde: quatro unidades de saúde

Horário: 9h às 15h

Endereços: US Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Glória – Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Jardim Leopoldina - Rua Orlando Aita 130, Bairro Jardim Leopoldina

Domingo, 20

O quê: Dose 1 e 2 de Astrazeneca/Oxford

Público: Pessoas com 51 anos ou mais, sem comorbidades; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos; e pessoas que receberam a primeira dose de Astrazeneca/Oxford há mais de 12 semanas.

Onde: Unidade móvel da SMS na Escola Educação Infantil Portal Encantado

Endereço: Rua Jaime Lino dos Santos 604. Quinta do Portal, Lomba do Pinheiro

Horário: 9h às 13h

