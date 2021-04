Porto Alegre terá sete unidades de saúde para vacinação contra Covid-19 neste sábado

publicidade

Porto Alegre terá, neste sábado, sete unidades de saúde disponíveis para a vacinação contra a Covid-19. O serviço irá funcionar das 9h às 15h e atenderá o grupo das comorbidades, previsto na fase 1 do plano nacional de imunizações. Além da documentação para comprovar a comorbidade, todos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência na capital gaúcha.

Neste sábado, a vacinação também segue para idosos com 60 anos ou mais. As vacinas oferecidas na primeira dose são da Oxford/Astrazeneca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não haverá vacinação para a segunda dose da Coronavac/Butantan e também não terá atendimento em drive-thrus.

Veja Também

De acordo com a SMS, a população deve levar uma cópia do atestado médico, junto com o original. A cópia ficará na unidade de saúde para registro. O mesmo vale para gestantes e puérperas (45 dias pós parto) com comorbidades (também pode ser cópia da carteira de vacinação da gestante, além da comprovação da comorbidade) e para pessoas com HIV que, além do original, devem levar cópia do atestado ou da receita com medicamentos de uso contínuo.

Será aplicada a primeira dose para:

Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos. Sem necessidade de comprovação.

Gestantes e puérperas com comorbidades maiores de 18 anos, com atestado médico ou carteira de vacinação da gestante.

Pessoas com deficiência cadastradas no plano Beneficio de Prestação Continuada entre 55 e 59 anos. Apresentar cópia atualizada da comprovação da comorbidade. Identificação pelo cadastro ativo.

Portadores de HIV dos 55 aos 59 anos. Levar atestado médico ou receita com medicação contínua.

Confira o endereço das unidades de saúde abertas neste sábado: