Porto Alegre terá um Acampamento Farroupilha diferente em razão da pandemia

publicidade

O Acampamento Farroupilha de 2021 será realizado num modelo bem diferente em razão da pandemia da Covid-19. No local, haverá um espaço limitado que é destinado a recepção de autoridades, representantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e para a gravação das Lives.

O diretor de negócios da GAM3 Park, Vinicius Garcia, disse que haverá uma limitação ao volume de público e o respeito ao determinado pelos protocolos de saúde como o uso de álcool em gel, aferição de temperatura e distanciamento social. "Dentro do Parque Harmonia haverá restrição ao público. No espaço externo, haverá o projeto Praça Farroupilha com seis ilhas gastronômicas. Neste local, será permitido o acesso das pessoas", destacou.

Porém, haverá o controle por parte das autoridades da presença de 120 pessoas - o local vai funcionar das 6h30min às 20h. Agentes da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Guarda Municipal e da EPTC farão o acompanhamento de toda a movimentação na área de lazer.

Veja Também

Com relação aos piquetes, Garcia explicou que a edição de 2021 não vai permitir a montagem das estruturas por conta da pandemia. "Elas serão montadas em 2022 dentro das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre", acrescentou. Sobre a circulação de público, será permitida a presença de pessoas no entorno da área do parque. No entanto, quando forem entrar na área de alimentação que também fica na parte externa da área de lazer - o limite nas mesas será de 120 pessoas e haverá fiscalização por parte das autoridades.

A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a concessionária responsável pela gestão do Parque da Harmonia, GAM3 Parks, e a comissão dos Festejos Farroupilhas é responsável pela organização da Semana Farroupilha 2021. A programação que se estende até o dia 20 de setembro, terá mais de 20 shows, websérie e apresentações especiais. A transmissão oficial e ao vivo será pelo canal Festejos Farroupilhas no YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. O projeto recebe apoio financeiro através da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul.

A Prefeitura, em parceria com a concessionária responsável pela gestão do Parque Harmonia, GAM 3 Parks, organizou um modelo com transmissão online dos shows até o dia 20 de setembro. A Semana Farroupilha deste ano irá apresentar uma websérie sobre a origem e o significado da Chama Crioula do Rio Grande do Sul. A série e o evento deste ano homenageiam o bicentenário de Anita Garibaldi.

Nesta quarta-feira, a partir das 18h15min haverá a apresentação da websérie. Às 18h30min, se apresenta a Invernada Tiarayú seguido por MTG ao vivo. O Grupo Rodeio e o cantor Daniel Torres fecham a noite de apresentações no Parque da Harmonia.