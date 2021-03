Porto Alegre terá vacinação para idosos com 79 anos ou mais neste sábado

publicidade

Os idosos com 79 anos ou mais poderão se vacinar neste sábado em três drive-thrus e em postos de saúde em Porto Alegre. A imunização nas unidades de saúde será realizada das 8h às 17h. Já os drive-thrus que funcionam no estacionamento dos hipermercados Big Sertório e Big BarraShopping Sul atendem o público das 9h às 17h. Já no shopping Iguatemi, a vacinação será feita das 10h às 17h.

A ampliação do grupo prioritário foi possível em função do recebimento de 21.420 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca. A imunização está garantida para todo o público das faixas etárias da primeira fase da imunização, independente do horário de chegada à unidade ou drive-thru. Por isso, não há necessidade de chegar cedo. É preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre.

Movimento intenso

Na manhã desta sexta-feira, o movimento foi intenso tanto nas unidades de saúde quanto nos três drive-thrus - Hipermercado Big da avenida Sertório, do BarraShoppingSul e Shopping Iguatemi. Na avenida Nilo Peçanha, na zona Norte, os agentes da EPTC desde às 9h tiveram que organizar a fila de carros que iriam acessar o shopping.

O aposentado Arquimedes Luiz Arosi, 79 anos, que estava com a filha Alessandra, estava ansioso pela realização da imunização. Ela tirou fotos da aplicação da vacina para enviar ao seu irmão que mora nos Estados Unidos. Já Marlene Joas, 79 anos, que estava na companhia da filha Luciane, desejou que todos os brasileiros sejam vacinados contra a Covid-19.

Com objetivo de evitar o risco de aglomeração nas unidades do Centro de Saúde Modelo e IAPI, os profissionais de saúde que estavam recebendo a segunda dose da vacina Coronavac nas unidades, realizaram também, a partir do meio-dia, a vacinação nos drive-thru montados nos estacionamentos do Big Sertório e Big BarraShoppingSul, bairro Cristal, na zona Sul.

O drive-thru do shopping Iguatemi não participou da iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A segunda dose foi para os profissionais de saúde que foram vacinados com a Coronavac no mutirão dia 6 de fevereiro.

Foto: Guilherme Almeida

No Centro de Saúde do IAPI, o atendimento ao público e a vacinação contra a Covid-19 foram encerrados hoje às 14h. O motivo foi a falta de energia elétrica em todo o bairro. A CEEE informou que não tinha previsão de retorno da energia elétrica. Todas as pessoas que estavam na fila de vacinação no momento da falta de energia foram informadas que seriam imunizadas.

“Esperança que tudo isso vai passar”

Na unidade de saúde Tristeza, na avenida Wenceslau Escobar, na zona Sul, os idosos com 80 anos começaram a chegar na instituição de saúde por volta das 7h. A dona de casa Maria de Lurdes Machado, 80 anos, que estava na companhia da filha Marina, disse que estava muito feliz por ter recebido a vacina. "Tenho esperança que tudo isso vai passar", ressaltou.

Já dona Rosa Salvatti, 80 anos, afirmou que espera que todos os brasileiros sejam vacinados. Também houve uma intensa circulação de idosos de 80 anos no Centro de Saúde Modelo, na rua Jerônimo de Ornelas, e na unidade de saúde Santa Cecília, no bairro Santana.

Apoio na vacinação

No drive-thru do Shopping Iguatemi, as equipes da Panvel Farmácias em parceria com o shopping apoiaram a Prefeitura de Porto Alegre na campanha de imunização contra a Covid-19. A aplicação da vacina foi feita no subsolo do local e contou com uma equipe de farmacêuticos.

Os profissionais farão o atendimento das 10h às 17h, até o sábado, dia 6 de março. A entrada dos veículos foi pelo primeiro acesso da rua Antônio Carlos Berta, próximo à Figueira.

Em nota, a Panvel informou que a iniciativa tem como objetivo contribuir na redução do movimento nos postos de saúde da Capital. Todos os atendimentos são feitos apenas via drive-thru, não havendo necessidade de chegar cedo. Para receber a vacina será necessário apresentar comprovante de residência de Porto Alegre e documento de identidade com CPF.

Os três pontos de drive-thru da Capital funcionam em horários diferenciados. No estacionamento do Big Sertório, na avenida Sertório, 6.600, bairro Sarandi, é das 9h às 17h. No estacionamento do Big BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias 300, bairro Cristal, também é das 9h às 17h. Já no Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, 1.800, bairro Passo d'Areia, o atendimento aos idosos é das 10h às 17h.

