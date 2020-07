Porto Alegre ultrapassa 300 mortes pela Covid-19

publicidade

Dez dias após ultrapassar 200 óbitos pela Covid-19, Porto Alegre superou a marca das 300 vítimas fatais pelo coronavírus nesta terça-feira. Com 16 novos óbitos notificados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Capital totaliza, até o momento, 308 mortes pela doença.

A velocidade no aumento de óbitos pelo coronavírus em Porto Alegre vem acelerando neste mês de julho. A Capital levou 99 dias após o primeiro óbito para superar a marca das 100 vítimas fatais, no dia 2 de julho. Em 16 dias, dobrou essa marca, no dia 18 de julho, com 200 óbitos e em 26 dias, triplicou este número, chegando aos 308 desta terça-feira.

No período entre as marcas de 200 e 300 vítimas, também houve aceleração. Sendo necessários 10 dias para novamente registrar novos 100 óbitos.

Das novas mortes registras nesta terça-feira, uma ocorreu no dia 6 de julho, uma no dia 15, duas no dia 26, nove nesta segunda-feira e três nesta terça-feira.

O 293° óbito pela Covid-19 na Capital foi de uma mulher, de 79 anos, internada no Hospital São Lucas e que veio a óbito nesta segunda-feira. A paciente tinha comorbidades. A 294ª vítima fatal da doença trata-se de um homem, de 50 anos, internado no Hospital Vila Nova e que faleceu no dia 15 de julho. Ele tinha histórico de comorbidades.

A 295ª morte ocorreu no dia 26 de julho e foi de um homem, de 70 anos, que estava internado no Hospital Santa Casa. O paciente tinha histórico de comorbidades. O 296° óbito pela doença ocorreu nesta segunda-feira e foi de um homem, de 51 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas. Ele tinha histórico de comorbidades.

A 297ª vítima fatal da Covid-19 trata-se de um homem, de 66 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas e faleceu na última segunda-feira. O 298° óbito foi de uma mulher, de 92 anos, que estava no Hospital Divina Providência e veio a óbito também faleceu na segunda. Ambos tinham histórico de comorbidades.

O 299° óbito pela doença foi de uma mulher, de 73 anos, que estava internada no Hospital da Restinga e veio a óbito nesta segunda-feira. A 300ª morte pela Covid-19 trata-se de uma mulher, de 46 anos, que estava internada no Hospital Conceição e faleceu nesta segunda. Ambas tinham histórico de comorbidades.

A 301ª vítima pela Covid-19 foi um homem, de 71 anos, que estava internada no Hospital Conceição e veio a óbito nesta segunda-feira. O 302° trata-se de uma mulher, de 86 anos, que faleceu nesta terça-feira. A paciente estava internada no Hospital Ernesto Dornelles e tinha comorbidades.

A 303ª morte ocorreu nesta segunda-feira. Trata-se de um homem, de 64 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas e apresentava comorbidades. O 304° óbito pela doença foi de um homem, de 54 anos, que estava internado no Hospital Vila Nova e faleceu nesta segunda-feira.

A 305ª vítima fatal da doença na Capital trata-se de uma mulher, de 73 anos, que faleceu nesta segunda-feira e estava internada no Hospital de Clínicas. A paciente registrava comorbidades. A 306ª morte foi de um homem, de 70 anos, que faleceu na última segunda-feira, no Hospital Santa Casa. Ele não tinha comorbidades.

O 307° óbito trata-se de uma mulher, de 77 anos, que faleceu no dia 6 de julho e estava internada no Hospital Conceição. Ela tinha comorbidades. A 308ª vítima fatal da doença foi um homem, de 70 anos, que faleceu nesta terça-feira. Ele estava internado no Hospital São Lucas e apresentava comorbidades.