Porto Alegre ultrapassa 600 óbitos pelo coronavírus

Com 25 óbitos reportados nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) totaliza 607 mortes pela Covid-19 em Porto Alegre. Segundo a pasta, as novas vítimas têm entre 41 e 95 anos e faleceram no período entre 14 e 23 de agosto. Destas, cinco não tiveram comorbidades informadas. Até o momento, a Capital contabiliza 21.189 infectados pela doença, sendo 14.450 considerados recuperados.

🔴 Até 18h desta segunda foram confirmados 25 novos óbitos (10 registrados no fim de semana) de pacientes de Porto Alegre associados ao #Coronavirus



583⁰ - Ocorrido em 19/8, no Hospital Vila Nova. Homem, 75 anos. RT-PCR detectável para #Covid19 em 21/8. Histórico de comorbidade — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) August 24, 2020

Embora ainda em crescimento, a velocidade da mortalidade apresentou uma leve desaceleração em comparação a períodos anteriores da pandemia. Somente no mês de julho, Porto Alegre superou as marcas de 100, 200 e 300 mortes pela doença, nos dias 2, 18 e 28, respectivamente. Já em agosto, 8 dias após, no dia 5, Porto Alegre rompeu a barreira das 400 vítimas fatais e no dia 13 de agosto, também 8 dias depois, superou os 500 óbitos.

Nesta segunda-feira, a Capital rompeu a barreira das 600 vítimas, 11 dias após a 500ª morte. O avanço é o mais lento em comparação às últimas três vezes em que Porto Alegre contabilizou 100 vítimas.

Avanço em óbitos pela Covid-19:

02 de julho - 100 óbitos

18 de julho - 200 óbitos

28 de julho - 300 óbitos

5 de agosto - 400 óbitos

13 de agosto - 500 óbitos

24 de agosto - 600 óbitos

Desde a nova flexibilização, no dia 6 de agosto, a Capital mantém uma estabilidade nas internações, com taxa de ocupação próxima a 90% nos leitos de UTIs. No entanto, o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Fernando Spilki, alerta para o "nível bastante alto” em que este momento estável ocorre, o que pode estar dificultando a análise dos reflexos da retomada das atividades econômicas em Porto Alegre.

“Nas duas últimas semanas sem dúvida não houve um aumento expressivo, mas acontece que o número de casos já estava em um patamar bastante elevado e isso é ruim, pois demonstra que o vírus tende a circular em níveis altos, o que pode trazer efeitos colaterais”, declara.

No início da noite desta segunda, 309 pacientes com Covid-19 estavam internados em UTIs da Capital. Considerando os casos confirmados e os suspeitos, o contingente representa 48,2% do total de internações em tratamento intensivo.