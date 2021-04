Porto Alegre vacina hoje idosos de 62 anos e na segunda, pessoas com 61

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre irá iniciar na próxima segunda-feira a vacinação de idosos de 61 anos ou mais contra o coronavírus. Entre esta sexta-feira e domingo, a faixa etária dos 62 anos será atendida. Com a nova remessa de vacina contra a Covid-19 que chegou nesta sexta-feira, a Capital terá à disposição 72.090 doses.

Atenção: Porto Alegre vai vacinar idosos de 61 anos na segunda-feira.



Entre hoje e domingo, faixa etária dos 62 anos será imunizada.



72.090 doses foram recebidas hoje.



D1 AstraZeneca: 14.070

D1 AstraZeneca: 15.520

D2 Coronavac: 26.500

D2 AstraZeneca: 16.000@correio_dopovo — Henrique Massaro (@henriquemassaro) April 16, 2021

No começo da manhã, o avião com 441.550 doses de vacina aterrissou no Aeroporto Salgado Filho. No total, são 173.800 da Coronavac, do Instituto Butantan; e 267.750 da AstraZeneca, da Fiocruz.

As novas vacinas devem priorizar levemente a aplicação de segunda dose do plano de imunização contra a Covid-19. Serão 231.665 doses para quem já realizou a vacinação inicial e outras 221.165 para a primeira aplicação.

Preocupação com a segunda dose

Desde o começo da semana, o governo federal demonstrou preocupação com o atraso da segunda dose para aquelas que receberam a primeira rodada da vacina. O Ministério da Saúde chegou a informar que 1,5 milhão de pessoas estavam com o ciclo de imunização atrasado. Em alguns casos, encontrados em Porto Alegre, há pessoas que poderiam ter recebido a última dose em fevereiro.

Veja Também

Movimento pelos profissionais da educação

O governo estadual ajuizou junto ao Supremo Tribunal Federal um pedido de liberação para priorizar a vacinação de profissionais da educação. Na noite dessa quinta, a Procuradoria-Geral do Estado fez uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) com pedido de medida cautelar de urgência para imunizar servidores da área contra a Covid-19.

O movimento da administração é mais uma tentativa de Eduardo Leite de garantir o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A retomada das classes está suspensa por ordem judicial e o governo já havia buscado do STF para rever esta decisão.

O lote que diz respeito Porto Alegre será dividido da seguinte forma:

D1 AstraZeneca 14.070

D1 AstraZeneca: 15.520

D2 Coronavac: 26.500

D2 AstraZeneca: 16.000