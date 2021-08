Porto Alegre vacina jovens de 21 anos contra Covid-19 nesta terça-feira

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira, a aplicação da primeira dose contra Covid-19 em jovens de 21 anos a partir desta terça-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), faixa etária é composta por 15.851 porto-alegrenses. Locais e horários para vacinação serão divulgados pela pasta ainda hoje.

Segundo a SMS, para ampliar a imunização para pessoas de 20 anos será necessário o recebimento de uma nova remessa de doses. Até o momento, o município já imunizou 82,2% da população vacinável com a primeira dose e 51% com as duas doses ou a dose única.

No grupo de 21 anos, há 15.851 pessoas. Por isso, Porto Alegre só poderá ampliar a imunização para os 20 anos quando chegarem novos lotes para o município.



⚠️ Os horários e locais de imunização desta terça-feira serão divulgados em breve. — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) August 16, 2021

Nesta segunda-feira, a imunização seguiu para pessoas com 22 anos ou mais em 12 unidades de saúde. A aplicação da primeira dose também continuou para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas; cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

