Porto Alegre vacina professores da rede municipal em 12 unidades de saúde a partir de terça

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, neste sábado, que a vacinação em professores e funcionários de escolas da rede municipal terá início nesta terça-feira, dia 1º de junho, em 12 unidades de saúde, que irão aplicar a vacina da Pfizer. O horário será das 8h às 17h.

Segundo a Prefeitura, os trabalhadores da educação da rede de escolas comunitárias serão contemplados na quarta-feira. Com a chegada de novas remessas de vacinas, a vacinação também será estendida para as redes privada e estadual.

Durante o dia específico de vacinação, as escolas estarão com as atividades presenciais suspensas. Já as atividades remotas devem ser mantidas.

Veja Também

Para receber a dose, todos devem apresentar documento de identidade com foto e CPF e entregar declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado. Este documento será retido. Professores e funcionários de escolas municipais devem apresentar o crachá, e os funcionários das escolas comunitárias, o contracheque.

Vacinação da gripe

Os profissionais de ensino que já tenham sido vacinados contra a gripe devem observar o intervalo mínimo de 14 dias para a imunização contra a Covid-19. Nesse caso, a recomendação é comparecer a uma unidade de saúde com vacinação Covid após o prazo decorrido. O primeiro dia é contado no dia seguinte ao da aplicação.

Confira o endereço dos pontos de vacinação

US Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Centro de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Centro de Saúde Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo da Areia

US Glória - Avenida Oscar Pereira, 3229 – Glória

US Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

US Camaquã- Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta