Porto Alegre vacina quase mil pessoas neste sábado

Porto Alegre teve um dia tranquilo de vacinação e, segundo a prefeitura, não houve registro de longas filas para a imunização de idosos de 66 anos ou mais. De acordo com dados da administração municipal, 983 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19.

A vacinação aconteceu em três unidades de saúde e no drive-thru do Estádio Beira Rio. Na US Assis Brasil foram vacinadas 237 pessoas, na US Álvaro Difini foram 77 e outros 129 porto-alegrenses receberam a dose de Coronavac na US São Carlos. Somente na casa do Inter, a prefeitura vacinou 540 pessoas.

Neste domingo, a vacinação acontece apenas no ônibus da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que estará estacionado junto à Igreja Nossa Senhora Aparecida - Estrada Chácara do Banco, 61 - no bairro Restinga. A faixa etária segue sendo 66 anos ou mais.

Quem já foi contemplado em faixas etárias anteriores mas ainda não foi vacinado pode procurar este ponto no domingo ou, a partir de segunda feira, em 38 unidades de saúde referência e nos drive-thrus.