Porto Alegre vive incerteza quanto a novas medidas restritivas

Devem seguir por tempo indeterminado as incertezas com relação às possibilidades de novas restrições em Porto Alegre. O último decreto que trata do tema foi publicado pela Prefeitura em 5 de julho e, no documento, não há um prazo definido para a validade das medidas. Até que um novo decreto seja publicado, seguem valendo as restrições previstas, que incluem o fechamento do Mercado Público e das atividades de comércio e serviços, podendo funcionar somente os serviços considerados essenciais.

O secretário extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus de Porto Alegre, Bruno Miragem, já informou que diversas alternativas de novas restrições vêm sendo estudadas pelo Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus mas, até o momento, não há nenhuma novidade sobre a questão e inclusive possibilidades de novas liberações estão sendo aguardadas. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Paulo Kruse, ressalta que a entidade tem conversado com a Prefeitura para transmitir a situação dos comerciantes e que o setor aguarda por novas liberações.

"Tem muita gente desobedecendo o decreto e abrindo e aquelas lojas que não estão abrindo, estão sendo prejudicadas. As pessoas estão lutando pela sobrevivência, tem muito lojista a beira da falência e que precisa necessariamente ter uma fonte de renda até para comer", destaca. Por conta do cenário atual, Kruse comenta que o Sindilojas tem visto "uma boa vontade" do Comitê. "Estamos aguardando para os próximos dias alguma flexibilização de forma que minimize os prejuízos das empresas", diz.

O momento de incertezas ainda preocupa o setor, principalmente por conta da falta de definições. Apesar disso, Kruse reforça que isso tem sido relatado permanentemente à Prefeitura. "Sentimos que há uma sensibilização com relação a isso e vimos que mesmo com as UTIs lotadas há um início de pensamentos para ajustes para minimizar os prejuízos. Temos certeza que teremos novidades em breve", garante.

No entendimento de Kruse, o mais importante no momento é manter o diálogo "para que seja possível negociar uma abertura o mais breve possível". "Mesmo que não seja total, mas que haja alguma flexibilização para fazer com que a economia volte a girar. Temos certeza que a Prefeitura está entendendo o momento e vai ajudar o comércio e a economia de Porto Alegre", ressalta.