Portos RS tem novos diretores empossados nesta segunda-feira

publicidade

A nova direção da Portos RS tomou posse nesta segunda-feira em mais um ato de consolidação da mudança da natureza jurídica de autarquia para empresa pública na gestão dos portos do Rio Grande do Sul. Cristiano Pinto Klinger, diretor de gestão, administrativo e financeiro desde 2019, assumiu a presidência.

Na última semana, a Junta Comercial do Estado expediu o CNPJ da empresa, encerrando assim o processo iniciado no ano passado com a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei 230/2021 autorizando a alteração.

De acordo com a empresa, a mudança permitirá mais dinamismo por meio de uma administração mais profissionalizada, gestão das próprias receitas e maior competitividade ao sistema portuário gaúcho.

Também tomaram posse na diretoria Lucas Meurer Cardoso (Infraestrutura), Natan Colombi Martins (Operações), João Alberto Gonçalves Júnior (Gestão, Administrativa e Financeira) e Henrique Horn Ilha (Meio Ambiente).