Postos de Porto Alegre esperam vacinar 28 mil pessoas contra o sarampo

Cerca de 28 mil pessoas devem ser vacinadas contra o sarampo em Porto Alegre até o 13 dia de março, data final da campanha de imunização contra a doença. Neste sábado, um esforço intensivo é feito em todo o país no Dia D de Mobilização Nacional e tem como foco crianças e jovens entre cinco e 19 anos. Na Capital, 33 postos estão abertos para atender à população.

Mesmo com o foco específico, a campanha é estendida para a população até 49 anos. O principal objetivo é atualizar as vacinas de quem não tomou nenhuma dose. Por isso, quem tem até 29 anos e está nessa situação será imunizado com a tríplice viral.

Na primeira semana de campanha na Capital, 1,7 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para avaliar sua condição. Destas, 408 foram vacinadas até quinta-feira.

Doença considerada erradicada no Brasil durante muitos anos, o sarampo voltou a ser um problema de saúde. Desde 2018, Porto Alegre tem registrado casos da doença, que é contagiosa. Neste sábado, os atendimentos ocorrem até as 17h em quase todas as Unidades de Saúde, com exceção dos postos Jardim Itu e Coinma, que atendem até as 15h.