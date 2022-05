Pouso forçado de avião chama atenção de populares em Eldorado do Sul

O piloto foi encaminhado de helicóptero a um hospital de Porto Alegre, enquanto uma ambulância levou o copiloto para atendimento médico. Conforme o policial rodoviário Laudson Viegas, populares relataram que a aeronave - da empresa Salles Táxi Aéreo - baixou o trem de pouso e seguiu em direção a um arrozal. "Antes de pousar, ele recolheu o trem de pouso e pousou de barriga", afirma. Conforme Viegas, uma viatura dos bombeiros, que passava pela rodovia, percebeu que a aeronave voava em baixa altitude e se deslocou para a região, mas não conseguiu chegar próximo do avião por conta da lama e do barro.

Acionada, a PRF auxiliou com uma camionete com tração 4 x 4 levou os socorristas mais próximos da aeronave. "A gente ficou um pouco mais recuado pelo risco de explosão, porque tinha cheiro de combustível", relata. Por conta do cheiro forte, o local foi isolado pela BM. O 1º tenente Paulo Eduardo Moreira Farias, do CBM, relata que os bombeiros foram acionados às 10h50min para atender a ocorrência. "Desconheciamos a tripulação e o conteúdo. Chegamos no local e nos deparamos com uma estrutura pré-montada, com o pessoal todo já atendendo", destaca.

Conforme Farias, policiais militares e funcionários do Aeroclube Eldorado do Sul - onde o avião devia ter pousado - já estavam no local prestando os primeiros socorros às vítimas. "Vai ter uma investigação agora, por isso que está isolada a aeronave", explica. Os bombeiros vistoriaram o local e confirmaram que não houve contaminação do combustível no solo. "Foi perdida a asa esquerda da aeronave, mas não teve contaminação, não teve o espalhamento do combustível. Ainda oferece riscos porque tem combustível do lado da asa direita", ressalta. "Segundo o copiloto, tinha mais ou menos mil e poucos galões de litros de combustível", observa.

Até o início da tarde, não havia previsão de remoção da aeronave. "A aeronave simplesmente pairou em cima do solo fofo e não teve maiores danos. Ela perdeu só a asa esquerda e agora só o problema é o combustível para removê-la", frisa. Um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas da queda. A Salles Táxi Aéreo não quis se manifestar sobre o assunto. Em nota, o Comando da Aeronáutica informa que investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), localizado em Canoas (RS), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-SHN, em Eldorado do Sul (RS).

Conforme a Aeronáutica, são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza "a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação da ocorrência".

Conforme a Aeronáutica, o objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre "da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", completa a nota.