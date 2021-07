Prédio da SSP será totalmente demolido após incêndio em Porto Alegre

publicidade

Enquanto o Corpo de Bombeiros concentra esforços na busca dos agentes desaparecidos, o governo do Rio Grande do Sul já definiu o destino do prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Com estrutura danificada e comprometida e até com risco de desabar por conta do incêndio da noite dessa quarta-feira, a edificação será totalmente demolida assim que os trabalhos de resgate, perícia e investigação forem encerrados.

"Sem dúvida nenhuma que a prioridade número um é encontrar os bombeiros desaparecidos. Nós já estamos com engenheiros da Secretaria de Obras, do Instituto Geral de Perícia e da Defesa Civil para fazermos a avaliação técnica e estrutura do prédio. Assim que o local for liberado, vamos fazer com muita rapidez a demolição total do prédio", confirmou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.

Miolo do prédio da SSP ruiu com as chamas / Foto: Alina Souza

Mais cedo, um engenheiro que esteve no local do incêndio foi consultado pela reportagem da Rádio Guaíba e seu parecer é de que a estrutura não pode ser salva. "O miolo do prédio ruiu e o edifício pode ser considerado condenado. Mesmo o que não caiu foi submetido a um calor tão intenso que afeta a estrutura, perdendo a capacidade estrutural", relatou.

Bombeiros tentam esfriar o prédio após o incêndio / Foto: Alina Souza

Quatro servidoras serão ouvidas ainda nesta quinta-feira para tentar esclarecer o que teria provocado o início das chamas. Elas atuam na Susepe, e teriam testemunhado o início do incêndio.



