Prédio em que idoso morreu, na zona Leste de Porto Alegre, tem PPCI em dia

O prédio onde um idoso morreu, na madrugada desta terça-feira, em Porto Alegre, tem o Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) em dia. Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros esteve no condomínio e vistoriou o local, que também tinha os extintores funcionando e com a validade no prazo. Conforme o gerente administrativo do condomínio, Benamy Kvitko, as causas do incêndio só devem ser conhecidas após o laudo, em até 60 dias.

Paulo Gilberto Simões D’Ávila, de 70 anos, dormia quando as chamas atingiram o apartamento em que ele vivia, sozinho, no 9º andar de um condomínio localizado no bairro Petrópolis, na zona Leste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou perto das 2h40min. A suspeita é de que as chamas tenham começado na sala ou no quarto.

D’Ávila era professor aposentado e mestre em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Atuou, principalmente, no ensino de bioquímica. D’Ávila era viúvo e deixou uma filha e uma neta.