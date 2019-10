Prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza

publicidade

Um prédio residencial de sete andares desabou em Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira. O acidente, em bairro de classe média da região, aconteceu no cruzamento da rua Tibúrcio Cavalcante com a Nogueira Acioly. Ainda não há informações sobre número de feridos e o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Segundo moradores próximos, várias famílias moravam no prédio, inclusive crianças.

O desabamento atingiu um caminhão e uma residência ao lado da edificação. A área foi isolada por risco de explosão. Uma pessoa foi retirada dos escombros, mas, até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

A Defesa Civil de Fortaleza também está no local do desabamento para levar reforços. O órgão confirmou a existência de pessoas feridas. Além disso, irá oferecer ajuda às vítimas. Pessoas feridas serão encaminhadas ao Instituto José Frota, unidade de referência de pronto atendimento.