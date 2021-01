Prefeita de Sapiranga pede por mais segurança na ERS 239

publicidade

Uma comitiva liderada pela prefeita de Sapiranga, Carina Nath, levou até o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira, um pedido por mais segurança na ERS 239.

Justamente no início da manhã, no km 33, mais um acidente de trânsito causou a morte de um motorista. Somente neste mês de janeiro, quatro pessoas já perderam a vida na rodovia, nos trechos de Sapiranga, Parobé e Nova Hartz, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Além da prefeita, integraram a comitiva o vice-prefeito Adriano Oliveira, o secretário municipal de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, Carlos Maurício Regla, o presidente da Câmara de Vereadores, Leandro Batista da Costa, e os vereadores Ado Machado e Alvacir Grooders.

Entre as demandas apresentadas na reunião está o pedido de melhorias ao longo da rodovia como pavimentação das vias laterais, a execução da rede pluvial na rua lateral, no trecho entre a rua Presidente Kennedy e Arroio Sapiranga, e ainda a construção de mais uma passarela para pedestres, no km 27,6 entre os bairros Centro e São Luiz.

Uma travessia de veículos ligando os bairros Santa Fé e Vila Irmã, com os bairros Oeste e Quatro Colônias, através de passagem subterrânea no entroncamento com as ruas São Francisco e Lupicínio Rodrigues, no km 25,4, interligando também as ruas laterais.

Estudo

Um estudo para a elaboração do projeto para construção de um viaduto que viabilize a ligação do lado norte e sul da cidade, no cruzamento da avenida Mauá com a ERS 239 também foi solicitado, assim como manutenção e conservação da Estrada Sapiranga/Dois Irmãos, o que aliviaria o trânsito na ERS 239.

A prefeita entregou ainda um terceiro ofício, solicitando um estudo por parte da EGR para um possível fechamento do acesso do canteiro central, na altura do km 30,5 que dá acesso à Rua Nações Unidas, no bairro Amaral Ribeiro. “Estamos tratando de vidas, da segurança dos motoristas e demais usuários da rodovia”, finalizou.

Após o encontro, o secretário Juvir Costella se prontificou a realizar um estudo técnico para saber o que realmente poderá ser feito na rodovia. “Vamos visitar Sapiranga para definir a colocação das lombadas eletrônicas em um primeiro momento”, disse Costella.