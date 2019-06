Prefeito de Alpestre sofre ferimentos graves em acidente no Norte do RS

publicidade

O prefeito de Alpestre, Valdir José Zasso, 69 anos, ficou ferido num acidente de trânsito ocorrido na ERS 324, na localidade de Santa Lúcia, em Planalto, Norte do Estado. Ele conduzia um Nissan Versa com placas de Alpestre. No acidente se envolveram o veículo do prefeito e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, com placas de São Domingos (SC). A bordo estava o médico Rogério de Lima, 29 anos, natural de Planalto.

O veículo do prefeito seguia no sentido Planalto-Ametista do Sul, onde iria participar de um almoço. Rogério estava retornado para casa de um plantão no Hospital São Gabriel, de Ametista do Sul. A pista molhada pode ter contribuído para o choque frontal.

Inicialmente as vítimas foram socorridas pelo SAMU e medicadas no Hospital Nossa Senhora Medianeira de Planalto. Diante da gravidade dos ferimentos, Zasso foi transferido para o Hospital da Unimed de Chapecó. Lima foi transferido para o Hospital das Clínicas de Passo Fundo.