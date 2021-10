Prefeito de Arroio do Sal fica ferido em colisão na BR 101, no Litoral Norte

publicidade

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, 58 anos, o Bolão, do MDB, ficou ferido no final da manhã desta terça-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 43 da BR 101, em Terra de Areia, no Litoral Norte. No sentido Litoral-Capital, a caminhonete Toyota Hilux, dirigida por ele, acabou prensada e destruída entre dois caminhões na pista da esquerda. A colisão ocorreu junto da mureta do canteiro central, quando o tráfego encontrava-se parado no trecho.

Natural de Salvador do Sul, o prefeito, que está de férias, foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Osório. A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada junto com o efetivo do 9º Batalhão de Bombeiros Militar e uma equipe de resgate da concessionária CCR ViaSul. O tráfego foi desviado no local durante o atendimento da ocorrência.

"Contamos com a solidariedade da população de Arroio do Sal e região pela rápida recuperação do prefeito Bolão. Nossa solidariedade também à família do prefeito", postou a Prefeitura Municipal em nota oficial nas redes sociais.

IJUÍ

Já em Ijuí, a motorista de um Chevrolet Celta morreu no início da manhã desta terça-feira no km 37 da ERS 522. Houve a colisão do automóvel dela com um caminhão Volvo com semi-reboque. A vítima tinha 82 anos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado.