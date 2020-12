Prefeito de Bagé critica bandeira preta e descarta restrições na cidade pela Covid-19

publicidade

Na bandeira preta pela primeira vez desde o começo do modelo de Distanciamento Controlado, a cidade de Bagé não deverá ter novas restrições para conter o avanço da Covid-19, segundo o prefeito, Divaldo Lara. De acordo com o mandatário, a situação pandêmica não é tão grave neste momento na região e existem leitos para atender pacientes com a doença.

- Entenda o que prevê a bandeira preta

"Discordamos na sua totalidade desta decisão. Nossa situação é muito diferente de Pelotas (também em bandeira preta). Temos mais de 50% de leitos vagos. Dos nossos 30 leitos, apenas 15 estão sendo ocupados. Dos cinco leitos de UTI, têm três vagos. Bagé tem menor número de infectados do que na semana passada, a região da Campanha e Bagé tem baixa incidência de óbitos", disse Lara em entrevista à TV Record.

O prefeito insiste que a decisão tomada pelo governo estadual não condiz com a realidade e que não irá "em hipótese alguma fechar a cidade".

"A situação requer cuidado, atenção, estamos sendo um exemplo no combate ao vírus. Tivemos indicadores ruins no começo da pandemia e após um lockdown forte mudamos a situação e nunca mais tivemos lockdown. Posso te garantir e afirmar para todos que em Bagé não fecharemos de forma nenhuma", reiterou.

Lara adiantou que ainda hoje entrará com um recurso para reverter o quadro. "Não vou prejudicar uma cidade inteira, pois eu tenho tratamento. Não vou prejudicar um município inteiro por decisões de pessoas a 400 quilômetros daqui que não conhecem a região. Cidade seguirá trabalhando e se protegendo", acrescentou.

Veja Também