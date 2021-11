Prefeitura abre chamado para propostas de revitalização do Sítio do Laçador

publicidade

A partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Parceria, começa a receber propostas para revitalização e manutenção do Sítio do Laçador. As empresas interessadas em adotar o espaço público pelo período de dois anos podem formalizar suas propostas até 5 de janeiro de 2022.

O conteúdo do edital está no Diário Oficial de Porto Alegre. As propostas precisam conter o modelo paisagístico proposto. Além do embelezamento do local, é exigido que não se altere a natureza do projeto do Sítio do Laçador, em frente ao terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Como contrapartida, o adotante poderá inserir sua marca no local e usar em peças publicitárias, acompanhado do brasão do município. Poderá ainda ser instalada a identificação contendo as melhorias implementadas no tamanho de até 42 centímetros por 29,7 centímetros. A análise das propostas será feita por uma comissão julgadora formada por integrantes das pastas de Parceria, Cultura, Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e Gabinete do Prefeito.