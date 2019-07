Prefeitura amplia período de orientação no entorno da rodoviária

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre adiou a aplicação de multas em razão de infrações ocasionadas pelas mudanças no trânsito na região da rodoviária. A medida seria inicia a partir da próxima segunda-feira. Não há uma data definida para que as multas sejam emitidas. Até lá, segue a a primeira fase da mudança na vida, apenas com orientações dos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Com a mudança, os coletivos podem utilizar, entre 6h e 20h, as duas faixas exclusivas para ultrapassar em segurança e se posicionar nos seus respectivos terminais, onde as linhas foram distribuídas por eixo. Percorrem a região 68 linhas urbanas e 200 mil usuários de ônibus por dia.