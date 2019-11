Prefeitura anuncia empresa que irá plantar quase cinco mil mudas de árvores em Porto Alegre

publicidade

A empresa Engemaia Cia Ltda foi confirmada, nesta terça-feira, com a vencedora da licitação para implantar de forma planejada 2,7 mil mudas arbóreas em calçadas e canteiros centrais e mais 2 mil mudas de árvores em áreas de preservação permanente em Porto Alegre.

Ao todo, quatro candidatos apresentaram propostas. A primeira colocada foi desclassificada por não apresentar a documentação no prazo exigido e a Engemaia, segunda colocada, foi habilitada. O valor da ata de registro de preço, que é o limite que pode ser utilizado nos próximos 12 meses, é de R$ 2,1 milhões. Com isso, a Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) obteve uma economia de quase 6%, considerando o valor de referência do Pregão Eletrônico.

Conforme o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, os plantios devem começar no início do ano que vem. Os serviços incluem a implantação de mudas, qualificação paisagística, poda e adubação, por exemplo.

Como ocorrerão os plantios:

Os plantios previstos serão realizados em todo município, mas seguirão a seguinte ordem de priorização:

– Zona Norte: por apresentar logradouros públicos com os menores índices de cobertura de copa.

– Canteiros centrais de avenidas que foram reestruturadas recentemente e que não receberam intervenção paisagística.

– Vias estruturantes da cidade.

Outras informações sobre o edital:

O edital de plantio tem como objetivo contribuir com a ampliação da cobertura vegetal do município e produzir uma arborização harmônica com os demais elementos urbanos, gerando o máximo retorno ambiental, paisagístico, sociocultural e de qualificação do espaço urbano.

Serão implantadas até cinco vagas sustentáveis, iniciativa que prevê a transformação de estacionamentos de veículos em local de convívio urbano e área de contribuição ao meio ambiente na extensão da calçada.

Também integram o escopo dos serviços que serão executados: limpeza de terrenos onde ocorrerão os plantios; remoção de arbustos, mudas mortas, inadequadas ou mal conduzidas; abertura de canteiros e de covas, escavação de solo e demolição de pavimento ou concreto de forma técnica adequada; remoção de entulhos; aterro das covas e modelagem do terreno; sinalização; entre outros.