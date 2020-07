Prefeitura aponta surto de coronavírus em Presídio Estadual de Lajeado

publicidade

A Prefeitura de Lajeado confirmou, nessa sexta-feira, que está trabalhando para conter um surto de coronavírus dentro do Presídio Estadual de Lajeado (PEL), que foi identificado no dia 25 de junho, com a confirmação do primeiro apenado contaminado. De acordo com a Prefeitura, há quatro presos com diagnóstico positivo da doença. A confirmação dos últimos três casos ocorreu no dia 2 de julho, na última quinta-feira.

O primeiro caso confirmado de coronavírus no presídio estadual é de um apenado que teve entrada na instituição no dia 18 de junho e apresentou sintomas da doença no dia 25 de junho. A confirmação do diagnóstico ocorreu no dia 28 daquele mês. Após a identificação do primeiro caso, segundo a Prefeitura, a Vigilância Municipal passou a monitorar outros seis apenas que dividiam a mesma cela, além de realizar o mapeamento de outros presos sintomáticos. A Prefeitura destacou que todos estes receberam medicação de acordo com o protocolo do município.

Entre os dias 1º e 2 de julho, conforme afirmou a Prefeitura, foi realizada uma avaliação médica e uma triagem de todos os casos sintomáticos no presídio. Assim, no dia 2, quinta, foram identificados 14 sintomáticos, todos da galeria B do presídio. Entretanto, apenas duas amostras de exame RT-PCR foram coletadas nesta sexta-feira. O exame está em análise laboratorial.

"Todos apenados estão orientados ao uso de máscaras e será inciada medicação profilática e tratamento para todos os expostos conforme nova avaliação médica que será realizada ao longo desta sexta-feira", destacou, em publicação, a gestão municipal.