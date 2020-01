Prefeitura busca alternativas para conter aumento da tarifa de ônibus de Porto Alegre

publicidade

Diante do pedido enviado pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP) para reajuste da tarifa de ônibus em R$ 0,50, a prefeitura está buscando alternativas para conter o aumento da tarifa. O secretário-extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, reconheceu que o valor pedido é muito alto para o deslocamento diário da população e disse que o Executivo discute alternativas em busca de subsídios para manter o transporte público.

“Essas soluções ainda estão sendo formatadas. Acreditamos que é um valor muito alto para que a sociedade de Porto Alegre possa arcar para se deslocar no dia a dia. Nós já estamos trabalhando nesse assunto há alguns meses. Então temos que discutir fontes alternativas para buscar esses subsídios”, afirma.

Ontem, o prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu-se com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS), Pedro Henrique Poli de Figueiredo, onde foi apresentada a política de priorização do transporte coletivo da Capital. O valor pago por quem utiliza o ônibus na Capital está entre os mais altos do Brasil.

O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) protocolou junto à Prefeitura um pedido de revisão tarifária para que a passagem passe dos atuais R$ 4,70 para R$ 5,20. Para a entidade, é necessária a aplicação desse novo valor para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Porto Alegre (Stetpoa), Sandro Abade, afirma que, independente do valor da passagem, a categoria irá buscar o aumento salarial e que o valor inicialmente proposto, de 4,48%, é o ponto de partida para a negociação. “Nós partimos a negociação desse ponto. Se vamos chegar aos 7%, isso só discutindo com a patronal. Vamos defender a categoria e tentar buscar o maior aumento possível para os trabalhadores”, afirma Abade.

O que alegam as empresas

Os principais fatores, segundo o Seopa, que contribuíram para o pedido de reajuste foram o custo do diesel, que cresceu 8,78%, os salários e benefícios, com uma projeção de aumento de 4,48%, além do incremento do valor dos veículos, em 17,34%. A perda de 4,11% no número de passageiros, no comparativo com o ano anterior, também influenciou no valor da tarifa. Foram 14,2 milhões de passageiros/mês em 2018 contra 13,6 milhões/mês no ano passado.

A entidade aguarda o cálculo tarifário oficial, realizado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), para que o novo valor seja efetivado a partir de 1º de fevereiro, data do dissídio dos motoristas e cobradores. Antes disso, o cálculo passa pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu), e por fim, vai à sanção do prefeito Nelson Marchezan Júnior.