Prefeitura cancela festa de Réveillon em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira, o cancelamento da festa de Réveillon este ano na Capital. A decisão ocorreu pela necessidade de se manter o distanciamento social em razão da pandemia de coronavírus. Neste momento, há cerca de 12 mil casos ativos na cidade, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Nos últimos dois anos, a tradicional Festa da Virada ocorreu na Orla Moacyr Scliar.

Segundo o secretário Municipal da Cultura, Luciano Alabarse, a decisão tem o objetivo de proteger vidas: “Queríamos estar comunicando a realização de uma grande festa, mas a realidade é que vivemos uma grave pandemia, que segue tirando vidas. O momento não nos permite promover aglomerações”, disse.

O anúncio ocorre no dia seguinte ao cancelamento de outra festa popular na Capital, o Carnaval, que também não será realizado em 2021, pelo mesmo motivo. Além de não haver desfiles, a Secretaria Municipal de Cultura informou que os blocos de rua também não deverão ser liberados.

Porto Alegre está classificada na bandeira vermelha do plano Distanciamento Controlado do Governo do Estado, o que veda a realização de outros eventos culturais, como o funcionamento de cinemas e teatros. Atualmente, aglomerações estão proibidas.

A Capital vê uma piora nos índices da pandemia desde novembro. Nesta quarta, Porto Alegre voltou a ultrapassar a marca de 300 pacientes com Covid-19 detectada em leitos de UTI – algo que não ocorria desde setembro. Até essa terça, conforme a Secretaria Municipal da Saúde, Porto Alegre havia confirmado mais de 69,5 mil casos de coronavírus, além de 1.705 óbitos relacionados à Covid-19.