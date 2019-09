Prefeitura convoca 235 profissionais do Imesf para unidades de saúde

publicidade

De forma emergencial, a prefeitura de Porto Alegre convocou, em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira, 235 profissionais do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf). Conforme o Paço Municipal, a medida foi necessária diante da desassistência causada à população em função do abandono dos postos de trabalho após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a criação da entidade.

Os trabalhadores realizaram paralisação nesta segunda-feira, em meio à incerteza sobre o futuro de seus vínculos empregatícios. A gestão municipal projeta para estar terça-feira a retomada em sua totalidade nas unidades de saúde. Segundo nota, "a falta destes profissionais ao serviço ocasionou o fechamento de 67 Unidades de Saúde na manhã desta segunda-feira e cerca 500 mil pessoas ficaram sem atendimento na Capital".



Os funcionários do Imesf possuem vínculo celetistas e a falta registrada irá ocasionar o desconto em folha, além de advertência, podendo chegar à demissão por justa causa, conforme prevê a legislação que rege as contratações através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).