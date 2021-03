Prefeitura de Porto Alegre alerta para circulação de calendário falso de vacinação

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre alertou, nesta terça-feira, sobre um falso cronograma de vacinação que está circulando nas redes sociais. Em nota, a gestão municipal afirmou que as informações "não condizem com as datas e faixas etárias divulgadas pela prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde".

"São informações falsas. Para saber quando e onde se vacinar, consulte sempre o portal da prefeitura. Desconfie de posts nas redes com cronogramas prolongados e faixas etárias bem distantes das que efetivamente estão sendo vacinadas", cita a nota.

🔍 Fique atento para notícias falsas circulando em redes sociais. @saudepoa esclarece que mensagem que circula citando Ministério a Saúde como fonte, é falsa. Se receber, não replique para seus contatos. Verifique se a informação procede. Acesse @saudepoa, @minsaude e @SES_RS pic.twitter.com/R09wTSBGDx — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) March 23, 2021

A partir desta quarta-feira, inicia a imunização de idosos a partir de 72 anos na Capital. A aplicação da primeira dose para este grupo, e da segunda para idosos com maior idade e outros grupos prioritários, ocorrerá em 33 postos de saúde das 8h às 17h, além de três drive-thrus com atendimento das 9h às 17h.