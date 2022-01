Prefeitura de Porto Alegre confirma surto de Covid-19 entre servidores

publicidade

Houve um aumento significativo de casos de Covid-19 entre os servidores da prefeitura de Porto Alegre ontem. Apenas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram 132 casos registrados na quarta-feira. 4% do total de servidores está com a doença, ou seja, 521 deles. Os dados são compilados pelos servidores da prefeitura. "A gente obtém as informações dos secretários de cada pasta e compila as informações mais de uma vez por dia", explicou André Barbosa, secretário da administração. Barbosa afirma que o monitoramento é feito para auxiliar na tomada de ações. Visto a grande quantidade de casos, a grande maioria das secretarias está em regime de teletrabalho.

A prefeitura não está realizando testes em massa, segundo o secretário, todos os que testaram positivo procuraram os postos de saúde e farmácias para a realização do teste pois estavam com sintomas. "66% dos casos são na SMS, onde se tem mais contato com o vírus. A contaminação acontece por maior que seja o cuidado", pondera. A prefeitura ainda frisa que todos os servidores estão com o ciclo vacinal completo, inclusive a dose de reforço e portanto não há casos graves.

"Todos os serviços essenciais, na EPTC, de recolhimento de lixo, atendimentos de saúde não estão sendo prejudicados, apesar da baixa de 348 servidores da saúde", garantiu Barbosa. A prefeitura passará a seguir o novo protocolo de isolamento para pessoas com Covid-19, divulgado ontem pelo governo do Estado. "A tendência é novos casos e também novos retornos, então vai se mantendo uma média. Nossa expectativa é que daqui a duas semanas a situação se normalize", prevê.