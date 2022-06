Prefeitura de Porto Alegre e empresas começam a revisar iluminação pública na Praça da Matriz

publicidade

Técnicos da IPSul, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), CEEE Equatorial e empresa Elo, que executa a obra da revitalização da Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre, começaram a inspeção da fiação do local por volta das 10 horas desta sexta-feira. Pelo menos três veículos estavam estacionados próximos, e os funcionários retiravam os fios das redes subterrâneas de iluminação para inspecioná-los.

Nesta quinta, o Correio do Povo mostrou que a praça histórica, localizada em frente ao Palácio da Justiça, Assembleia Legislativa e Palácio Piratini, está às escuras há, pelo menos, duas semanas, com explicações conflitantes por parte das autoridades. Os técnicos presentes hoje no local disseram, embora não tenham confirmado, que o problema pode ser da conexão que vem da rua até a praça, e possibilita que as lâmpadas permaneçam iluminadas à noite.

Até ontem, a avaliação prévia dos responsáveis pelo projeto era de que as instalações não tinham problemas na energia. Frequentadores e pessoas que trabalham próximas dizem que a falta de luz causa preocupações constantes, como segurança praticamente inexistente e inclusive o aumento no número de moradores de rua. A CEEE negou cuidar da iluminação pública em Porto Alegre, justificando que as residências e prédios próximos tinham fornecimento normal.

