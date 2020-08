Prefeitura de Porto Alegre inicia distribuição do Cartão Social

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre colocou em prática a distribuição do Cartão Social, que faz parte do conjunto de medidas do Plano Emergencial de Proteção Social - Covid-19 em resposta ao aumento da demanda por assistência à população devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus, que afeta a cidade desde março. A iniciativa amplia os serviços já existentes e cria novos benefícios a cerca de 150 mil famílias vulneráveis da Capital.

Entre as principais metas estão a distribuição de até R$ 6,6 milhões por meio do Cartão Social, 100 mil cestas básicas, 83 mil kits de higiene, 1,8 mil kits bebê e mais de mil vagas de acolhimento e moradia provisória. O programa é executado a partir da integração de secretarias e órgãos municipais, uma força-tarefa que envolve 800 pessoas. Um total de 115 pontos de contato para assistência social abrem as portas para auxiliar a população vulnerável.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior explicou, durante transmissão virtual realizada na tarde desta sexta-feira, que cada família contemplada com o Cartão Social receberá um valor inicial de acordo com a sua faixa de renda e mais R$ 50 por membro da família. Todos os beneficiados devem estar devidamente cadastrados no Cadastramento Único (CadÚnico) do governo Federal. Segundo Marchezan, os valores liberados serão destinados para compra de alimentos, materiais de higiene e limpeza para o momento da pandemia.

Como o benefício é destinado exclusivamente para as famílias vinculadas ao CadÚnico, Marchezan informou que a Prefeitura está realizando uma busca ativa nas 484 áreas de vulnerabilidade social identificadas na Capital. “Com dados estatísticos chegamos nessas áreas para localizar pessoas que eram invisíveis ao programa, nunca tiveram acesso aos serviços e isso é muito triste. Elas serão identificadas e oficialmente cadastradas”, reforçou.

De acordo com Marchezan, as famílias que farão a inscrição agora ou que já estão inscritas, mas que não receberam até o momento nenhum benefício federal, sejam os auxílios emergenciais, o Bolsa Família, entre outros, elas estarão em condições de receber o Cartão Social da Prefeitura. As entregas do Cartão Social começaram na quinta-feira, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Leste II. A Prefeitura estima que pelo menos 6,4 mil famílias terão acesso ao Cartão.

Conforme o secretário de Relações Institucionais, Christian Lemos, o Cartão Social é destinado a famílias de renda per capita de até R$ 522,50, cadastradas no CadÚnico e que ainda não recebem recursos federais. As famílias com renda até R$ 89, receberão um valor inicial de R$ 150 mais R$ 50 por membro da família. Para famílias com renda de até R$ 178, o benefício inicial será de R$ 100 mais R$ 50 por membro da família e aquelas com renda per capita de até R$ 522,50, receberão R$ 50 mais R$ 50 por membro da família.

Marchezan ainda reiterou que além de apoiar o beneficiário, a iniciativa contribui para impulsionar a economia e fomentar a renda dos pequenos negócios nos bairros. Os valores do Cartão Social serão concedidos por três meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o fim da vigência de medidas de restrição de circulação e de atividades econômicas em virtude da pandemia da Covid-19.

Para saber se a sua família cumpre os critérios exigidos pelo programa, basta acessar o site do benefício. No final da página, você deve informar dados como nome completo, nome da mãe, data de nascimento e CPF. Se você estiver habilitado, a consulta informará o valor disponível e o local de retirada.

Cronograma de entregas do Cartão Social

As entregas serão feitas de acordo com o mês de nascimento do Responsável Familiar declarado no CADÚnico.

14/08 - sexta-feira: Nascidos no 1° trimestre do ano (jan/fev/mar).

17/08 - segunda-feira: Nascidos no 2° trimestre do ano (abril/maio/jun).

18/08 - terça-feira: Nascidos no 3° trimestre do ano (jul/agos/set).

19/08 - quarta-feira: Nascidos no 4° trimestre do ano (out/nov/dez).

20/08 - quinta-feira: Para quem perdeu a data de retirada nos dias anteriores.