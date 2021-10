Prefeitura de Porto Alegre irá remover pintura semelhante a símbolo nazista em piso da Redenção

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre decidiu remover a pintura do piso próximo da margem do lago do Parque da Redenção, que, nos últimos dias, chamou a atenção por ser semelhante a uma suástica, símbolo utilizado pelo nazismo. A decisão de retirar a pintura foi tomada pelo prefeito Sebastião Melo na manhã desta sexta-feira, em reunião do secretariado, mas ainda não se sabe qual intervenção será feita para substituir o traçado atual. A questão deve ficar centralizada na Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

A imagem do piso na cor vermelha com um tracejado em preto ganhou as redes sociais recentemente pela semelhança que alguns frequentadores do parque identificaram com a suástica. A questão logo gerou polêmica e discussões a respeito do significado da pintura, se de fato ela faria alguma alusão ao símbolo nazista ou não.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informou que os detalhes do piso fazem parte do projeto original e que, na última reforma, em fevereiro do ano passado, o colorido acabou se destacando. A pasta também afirmou que há registros destes detalhes desde 1943. “Considerando que o parque é tombado como patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico de Porto Alegre desde 1997, está sendo solicitado à Secretaria Municipal de Cultura (SMC) um histórico daquele recanto e, uma vez identificada qualquer alusão a elementos nazistas, serão estudadas formas de alterar ou remover o desenho.”

A prefeitura afirma que não há relação entre a pintura e a suástica nazista. Mesmo assim, o entendimento é de que é importante dar uma resposta à sociedade, já que a associação foi feita pela população. “Internamente, ainda estamos vendo. Se for a troca do passeio ou a pintura da calçada, minha Secretaria faz”, afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Filipi Garcia. Segundo ele, no entanto, a decisão passa pela Cultura. Apesar da determinação do prefeito, o secretário de Cultura, Gunter Axt, disse que o assunto ainda não chegou oficialmente à SMC.