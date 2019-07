Prefeitura de Tramandaí vai abrir ginásio para abrigar moradores em situação de rua

publicidade

Em função das temperaturas baixas, a Prefeitura de Tramandaí anunciou nesta sexta-feira que a abertura por três dias do Ginásio Tenente Marino Dias de Oliveira (Gigantinho) para abrigar moradores em situação de rua da cidade. Uma reunião no Gabinete com todas as secretarias definiu as ações que serão realizadas nestes próximos dias. Além da alimentação e de agasalhos, as pessoas que se dirigem ao local receberão avaliação médica e terão a sua disposição chuveiro para banho e demais itens de higiene.

Cachorros também serão recepcionados no local. A partir da noite desta sexta-feira, carros da Prefeitura irão circular para identificar e encaminhar as pessoas que estão nas ruas ao local. Durante o final de semana, entre 19h e 8h os moradores poderão se abrigar no local, que contará com sopa, café da manhã, cobertores e doação de roupas. As doações podem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social ou diretamente no Ginásio, que fica localizado na Avenida da Igreja em frente a Prefeitura Municipal.

Voluntários podem se dirigir ao Gigantinho às 19h. As temperaturas caíram bruscamente na última semana. Os termômetros giram em torno dos 11°C durante o dia e na madrugada a sensação térmica bate os 2°C.