Prefeitura deve ampliar horário de funcionamento de bares e restaurantes de Porto Alegre

Um novo decreto municipal deverá ampliar em 1 hora o horário de funcionamento de bares e restaurantes de Porto Alegre. Desta forma, os estabelecimentos poderão funcionar até as 23h, e não 22h como vinha acontecendo. A informação da alteração foi divulgada nesta quarta-feira pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). De acordo com a entidade, a medida foi antecipada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Leonardo Hoff, a pedido do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Na prática, o novo decreto poderá permitir que os estabelecimentos operem de portas abertas e, ainda, receber seus últimos clientes até 22 horas, de modo que os bares e restaurantes já estejam sem clientes sob suas dependências até o limite de 23 horas.

"É uma determinação extremamente valiosa pensando no ambiente seguro que estamos buscando. Com a imposição do horário para manter clientes dentro dos estabelecimentos estamos reduzindo as chances de aglomeração e regulando esse atendimento. Precisamos dessas determinações e fiscalização consciente da Prefeitura para seguirmos no caminho de avanços, sem retrocessos", avaliou o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.