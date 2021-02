Prefeitura deve detalhar quadro da variante P.1 em Porto Alegre nesta sexta

publicidade

A variante P.1 do Sars-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19, pode estar em circulação por Porto Alegre e região. Observada pela primeira vez na região amazônica, essa mutação pode ser mais infecciosa que as demais linhagens em circulação pelo Brasil. Nesta quinta-feira, havia a suspeita de que um paciente com esta variante estivesse internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, informação que foi negada pela instituição. Procurada, a Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, não negou e nem confirmou casos de infecção por esta variante.

O órgão prometeu que nesta sexta-feira, o diretor Fernando Ritter e João Marcelo Lopes Fonseca, coordenador Geral de Atenção Hospitalar e Urgências, participarão de uma entrevista coletiva para a imprensa, ainda sem hora marcada, com a participação da Secretaria Estadual de Saúde e outros municípios da Região Metropolitana, para esclarecer informações e divulgar dados sobre esta variante.

Contudo, a SES seguia afirmando, no final da tarde, que o único caso conhecido é o do morador de Gramado, que havia sido anunciado na semana passada e que morreu no dia 10 de fevereiro.

