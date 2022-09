Prefeitura entrega obra de prolongamento da rua Anita Garibaldi em Porto Alegre

publicidade

Os motoristas que acessam a rua Anita Garibaldi, próximo ao Shopping Iguatemi, no Passo d'Areia, já percebem desde quinta-feira as mudanças no fluxo do trânsito. A obra de prolongamento da via, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig, foi entregue hoje aos usuários. Além de desafogar o trânsito da região, o trecho com 900 metros de extensão atende a uma demanda antiga dos moradores, que enfrentavam congestionamento nas horas de pico.

O prefeito Sebastião Melo e secretários municipais participaram da solenidade de abertura da via. Melo explica que a intervenção é uma das obrigações assumidas pelo centro comercial como contrapartida à expansão do empreendimento. Melo afirma que a instalação do Iguatemi na região gerou aumento no fluxo de veículos. Por conta disso, houve a necessidade de ampliar os acessos à região, por onde devem passar mais de 20 mil carros por dia. “As contrapartidas são muito importantes. É uma obra que estava encravada, mas saiu do papel rapidamente. Se fosse feita pelo poder público iria demorar o dobro de tempo”, frisa.

“Não tem dinheiro público para tudo, mas tem a capacidade de gestão e de alargar as parcerias. E as parcerias têm a capacidade de botar dinheiro para obras públicas que a gente não teria para os futuros 10, 15, 20 anos”, completa Melo. Ceo do Iguatemi, Carlos Jereissati Filho comemora a entrega da obra de extensão e alargamento da via. Fico muito feliz nesse dia de hoje de a gente poder entregar mais uma obra que foi feita com muito cuidado, carinho, e vai ser muito bem aproveitada por todos os portoalegrenses.

A conclusão da obra, que recebeu R$ 16 milhões em investimentos, foi destacada pela Associação dos Moradores da Bela Vista, MontSerrat e Boa Vista (Amobela). O presidente da entidade, Luiz Felipe Ranzolin Irigaray ressalta que a construção de acessos à região - executada pela Construtora Coesul com a fiscalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI) - era uma demanda antiga. Conforme Irigaray, as melhorias na via vão desafogar o trânsito na região.

