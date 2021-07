Prefeitura esclarece que bistrô possui alvará, mas deck não tinha licenciamento da Fepam

publicidade

Após a Prefeitura de Porto Alegre informar, na manhã desta segunda-feira, que o bistrô onde desabou parte do deck dentro do rio Jacuí e causou a morte de uma pessoa não tinha alvará de funcionamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico esclareceu que, na verdade, a marina não possui licenciamento ambiental válido emitido pela Fepam.

A informação foi confirmada após a defesa jurídica do empreendimento refutar as acusações de que o local não possuía alvará nem Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI). A prefeitura sustenta, contudo, que o bistrô que funcionava no local tinha autorização para ser instalado no número 21 da rua do Pescador, mas operava no endereço ao lado, número 22.

A delegada Laura Lopes, titular da 4ª DP de Porto Alegre, que investiga a queda do deck, disse nesta segunda-feira que irá aguardar o laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) e o depoimento de pessoas que estavam no estabelecimento no momento em que houve o acidente para decidir qual o enquadramento legal do caso. Segundo ela, o laudo deverá ficar pronto em 30 dias.

A prefeitura esclareceu que pelo protocolo de segurança as festas não estão autorizadas em Porto Alegre. “Não teve denúncia da festa à Guarda Municipal. Desde o início do ano, as equipes municipais de fiscalização intensificaram as operações para combater festas clandestinas”, acrescenta a nota, salientando que a Administração Municipal seguirá tomando todas as medidas cabíveis.

“O Executivo lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima”, acrescenta o texto, informando ainda que somente no espaço onde ocorreu o acidente foram realizadas nove vistorias. No último dia 15, uma marina irregular foi fechada na mesma região.

