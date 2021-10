Prefeitura faz parcerias para garantir cuidados com o complexo esportivo do novo trecho da Orla

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre firmou mais uma parceria com a iniciativa privada para garantir os cuidados com o complexo esportivo do trecho 3 da Orla do Guaíba, que será entregue à população neste sábado. A Talo Gestão e Comunicação, Porto Alegre, e a Farah, de São Paulo, escolhidas por meio de chamamento público, são as empresas responsáveis por fazer a manutenção da certificação da Confederação Brasileira de Skate, necessária para sediar competições oficiais. A confirmação se deu com a entrega o termo de adoção da pista de skate, na tarde desta sexta-feira.

As empresas poderão, em contrapartida, exibir suas marcas na pista, incluir placas de comunicação institucional e informações sobre o parque, listar as melhorias implementadas e exibir em publicações próprias o brasão do município. Além de cuidar do espaço, estão previstas oficinas para a prática do esporte. Para auxiliar na correta manutenção da pista, a adotantes contarão com a equipe da Spot Skateparks.

O período de adoção é de três anos, podendo ser prorrogado por igual período, se houver mútuo interesse. “O privado vem somar muito à prefeitura, assumindo as obrigações de manutenção e também propondo atividades de cunho social”, afirma Ana Pellini, secretária municipal de Parcerias.