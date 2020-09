Prefeitura lança Campanha do Brinquedo 2020 em Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta sexta-feira, a Campanha do Brinquedo 2020, que segue até 25 de dezembro. O objetivo é arrecadar bonecas, carrinhos, jogos, brinquedos pedagógicos, entre outros, em condições de uso, que serão doados para as crianças em situação de vulnerabilidade social em duas oportunidades: no Dia da Criança (12 de outubro) e depois nas ações de Natal (25 de dezembro). A divulgação foi feita em transmissão virtual realizada na tarde de hoje. A arrecadação de brinquedos pela prefeitura é realizada desde 2004.

“Enfrentamos um ano difícil, desafiador, e de superação por causa da pandemia da Covid-19. Por isso, mais do que nunca, devemos nos unir, solidarizar, para manter e fortalecer o encantamento das nossas crianças através daquele que é - ou deveria ser - o elemento símbolo do mundo infantil: os brinquedos. Nossa meta é arrecadar 30 mil brinquedos. Vamos trabalhar juntos, com força, com vontade e alegria para garantir que nenhuma criança fique sem brinquedo”, afirma a primeira-dama, Tainá Vidal. Segundo ela, a campanha visa garantir às crianças em vulnerabilidade acesso a brinquedos e possibilitar o encantamento das datas como Dia da Criança e Natal.

A campanha conta com o apoio do SindilojasPOA e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Porto Alegre e já tem nove parceiros com 15 pontos de coleta. “As doações recebidas são enviadas a nossa Central de Triagem onde são separadas e embaladas para serem entregues”, diz o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Mário Marchesan.

Serão beneficiadas as crianças e adolescentes acolhidos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e as atendidas pelo Serviço de Fortalecimento de Vínculos das instituições parceiras. Brinquedotecas de creches e escolas infantis municipais também receberão brinquedos.

“Aproximadamente 600 crianças e adolescentes em acolhimento institucional (abrigos, casas lares, Família Acolhedora) serão beneficiados com os brinquedos arrecadados. A entrega de brinquedos para as crianças é uma forma de resgatar o lúdico e a fantasia, muitas são as histórias tristes que elas carregam. Um brinquedo é uma demonstração de afetividade e uma possibilidade de resgate”, ressalta a presidente da Fasc, Vera Ponzio.

Pontos de Coleta

1. Paço Municipal

2. Central de Triagem- Av. Taquara, 579 – Petrópolis

3. Zaffari Bourbon

Bourbon Wallig – Av. Grécia, 1500 – Cristo Redentor

Bourbon Ipiranga – Av. Ipiranga, 5200 – Cristo Redentor

Bourbon Country – Av. Tulio de Rose, 100- Passo D´Areia

4. Moinhos Shopping – Olavo Barreto Viana, 36 e Tobias da Silva, 63 – Moinhos de Vento

5. Centerlar – Av. Sertório, 8000- Sarandi

6. Supermercado Lang – Rua Prof. Carvalho de Freitas, 857- Teresópolis

7. MDC Vacinas- Av. Soledade, 569 – Petrópolis

8. Procon Municipal- Rua dos Andradas, 686- Centro Histórico

9. Super Três

Av. Teresópolis, 3398 -Teresópolis

Av. Teresópolis, 3742- Nonoai

Av. Prof. Oscar Pereira, 4125- Cascata

10- Shopping Iguatemi – Av. João Wallig, 1800