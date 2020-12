Prefeitura lança novo edital para reforma do Viaduto dos Açorianos, em Porto Alegre

publicidade

Sem interessados no edital publicado em novembro, a obra de recuperação do Viaduto dos Açorianos teve a concorrência relançada hoje no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Interditada desde maio, a construção vai passar por obras orçadas em R$ 1,47 milhão, com seis meses de prazo para execução a partir da ordem de início. No edital anterior, o custo máximo previsto era de R$ 1,3 milhão.

Localizado na avenida Borges de Medeiros, sobre a Primeira Perimetral, no Centro Histórico, o viaduto construído em 1973 deve passar pela maior reforma desde que começou a operar. O edital prevê serviços que envolvem a recuperação estrutural de pilares e vigas dos encontros, tratamento de fissuras e rachaduras, reforço da viga longitudinal central e lajes de transição. Serão substituídos ainda os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação e os drenos de escoamento de água, além do tratamento da armadura e do concreto, limpeza e pintura, entre outras intervenções.

Em maio, uma vistoria técnica constatou um grave dano estrutural nos elementos do encontro Sul do viaduto, o que resultou na interdição para o trânsito. Entre os problemas detectados, o rompimento de vigas nos apoios dos dois encontros e da junta de dilatação, o esgotamento da vida útil dos aparelhos de apoio e o entupimento dos drenos, entre outros, que serão reparados pela obra.