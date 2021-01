Prefeitura pede consciência as torcidas e reforça fiscalização para evitar aglomerações no Gre-Nal

publicidade

O clássico Gre-Nal deste domingo, às 16h, pelo Brasileirão, está mexendo com as emoções dos torcedores da dupla. Com o Inter na liderança da competição e o Grêmio na sexta colocação, a partida pode representar um passo "firme" para a equipe colorada na busca do tetracampeonato nacional e limitar as pretensões tricolores na competição, ou então colocar os comandados de Renato mais fortes na briga pelo topo da tabela enquanto os rivais levariam um banho de água fria. E por conta desse clima em meio à pandemia da Covid-19, a prefeitura de Porto Alegre se prepara para atuar para inibir euforias que resultem em aglomerações de ambas as torcidas.

Após reunião entre a Guarda Municipal, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), a Brigada Militar e representantes da Dupla Gre-Nal, a prefeitura alinhou as ações e onde concentrará as forças para conter comportamentos que descumpram os decretos vigentes na cidade.

"Atenderemos a cidade inteira, porém será dado especial atenção no entorno do estádio Beira-Rio e no bairro Cidade Baixa. Contamos, claro, com a conscientização da população de Porto Alegre, que compreenda o momento da pandemia", explicou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Neste momento, 84,15% da rede hospitalar de Porto Alegre está ocupada, com 266 casos confirmados da Covid-19 e 27 suspeitos para a doença. Mais de 2 mil residentes na Capital já morreram em decorrência do coronavírus.

Em caso de títulos, comemorações não serão em seu palco tradicional

Na atípica temporada do futebol em 2020/2021, a Dupla Gre-Nal chega ao fim com possibilidades reais de conquistar títulos. No Brasileirão, o Inter lidera a sete rodadas do final e depende só de si para ser campeão. Na sexta posição, o Tricolor corre por fora no nacional, mas está na final da Copa do Brasil, marcada para os dias 11 e 17 de fevereiro, contra o Palmeiras, e pode vencer seu sexto troféu do torneio.

Como ambos os torneios só terminarão em fevereiro e dependem do sucesso dentro do campo, a Prefeitura de Porto Alegre ainda não preparou ações específicas para eventuais conquistas, mas adianta que a avenida Goethe, palco tradicional de celebrações, não será liberada para eventuais festejos.

"Mais uma vez neste caso, confiamos no entendimento da população do momento que se vive, mas iremos agir se for preciso e temos certeza que poderemos contar com a força do Estado para atuar em conjunto", reiterou o comandante da Guarda Municipal.