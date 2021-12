PRF flagra motorista bebendo cerveja enquanto dirigia na BR 101

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou nesta terça-feira o flagrante do motorista que consumia bebida alcoólica enquanto dirigia e levava ainda as duas filhas pequenas sem cadeirinha dentro do veículo. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia dessa segunda-feira na BR 101, em Passo de Torres, em Santa Catarina, na divisa com Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

As infrações foram constatadas quando uma viatura da PRF passou por um Fiat Palio, com placas de Porto Alegre, na estrada. Os policiais rodoviários federais visualizaram o condutor, de 42 anos, morador de Bento Gonçalves, na Serra, bebendo um latão de cerveja.

O automóvel foi então abordado. Além do motorista, o carro transportava a esposa e as duas filhas do casal, de três e de sete anos. Ambas as crianças não utilizavam cadeirinha e assento de elevação adequadamente no banco traseiro.

O homem informou que viajava para Santa Catarina, onde passaria os festejos de fim de ano em casa de parentes. Ele foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas se negou e foi autuado por infrações que somam mais de R$ 3 mil em multas. O veículo foi retirado por outra pessoa devidamente habilitada.