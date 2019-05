PRF libera três faixas na BR 101, em Sangão, após cabeceira de ponte ceder

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou nesta segunda-feira mais faixas da Ponte de Sangão – no km 356 da BR 101 – depois de uma erosão na sexta-feira, por conta da chuva, interromper completamente o tráfego no local. Nesta manhã, o trânsito foi retomado em duas faixas do sentido Norte, em direção a Curitiba, e em uma na direção ao Sul. De acordo com as autoridades, o sistema adotado funcionou bem e continuará durante o dia.

Nesta segunda, também será dada continuidade às obras na cabeceira da ponte, sentido Sul, para liberar a outra faixa. No local, agentes da PRF e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) opetam no local monitorando as condições de segurança.