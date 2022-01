Procura por unidades de pronto-atendimento aumenta 50% em Porto Alegre

publicidade

As festas de fim de ano em várias cidades do Rio Grande do Sul, especialmente no litoral, começam a refletir no sistema de saúde. Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou nesta terça que 270 pacientes buscaram atendimento nas quatro Unidades de Pronto-Atendimento nas últimas 24 horas, o que representa um aumento de 50% em relação à média das últimas duas semanas.

De acordo com a SMS, em média são realizados 180 atendimentos por dia. Com relação ao PA da Bom Jesus, a secretaria informa que na madrugada de terça-feira havia três médicos clínicos e dois pediatras de plantão, número considerado suficiente para atender a demanda. Outros três PAs registraram movimento acima da média das últimas semanas: Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro e Moacyr Scliar.

A pasta atribui o crescimento da demanda ao período pós festas de final de ano. Conforme a SMS, houve aumento no número de atendimentos de pacientes com sintomas gripais - a maioria de casos leve. Em nota, a SMS ressalta a importância de os usuários buscarem os PAs somente em casos de emergência, para não sobrecarregar o serviço e dar prioridade a quem realmente precisa.