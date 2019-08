Procuradora-geral do município de Porto Alegre deixará o cargo

publicidade

A procuradora-geral do município de Porto Alegre, Eunice Ferreira Nequete, será exonerada hoje dos quadros da prefeitura. A decisão deve ser confirmada na próxima edição do Diário Oficial de Porto Alegre. Conforme a assessoria de imprensa, ela havia pedido para deixar o cargo ainda no mês passado.

Eunice assumiu a função em 22 de junho de 2017, no lugar de Bruno Miragem, que deixou o cargo por motivos pessoais. Ela foi a primeira mulher a assumir a função de Procuradora-Geral no Município. A função será assumida interinamente pelo procurador adjunto, Nelson Marisco, até escolha definitiva de novo titular.