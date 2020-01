Professora universitária morre em acidente na ERS 324, no Norte do RS

publicidade

Uma colisão envolvendo três veículos na manhã desta sexta-feira, na ERS 324 em Passo Fundo, causou a morte da professora universitária Josiane da Silveira Koswoski, 38 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas e necessitaram de atendimento médico. No acidente no trecho dentre Passo Fundo e Marau se envolveram um Citroën C3, com placas de Passo Fundo e cor preta, um Palio, de Panambi e cor prata, e um Fiat Siena, de Caxias do Sul.

A vítima fatal estava no Citroën C3, que capotou e parou no acostamento da rodovia estadual. Josiane era professora de arquitetura da Universidade de Passo Fundo (UPF). A colisão ocorreu próximo ao Centro de Eventos Calafat e mobilizou seis ambulâncias para o trabalho de socorro às vítimas.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ela trafegava no sentido Marau/Passo Fundo, quando perdeu o controle da direção invadindo a pista contrária, chocando lateralmente contra um Palio. Com a colisão, o veículo de Passo Fundo capotou e o motorista do Siena não conseguiu desviar.

Entre as cinco pessoas feridas está uma criança de quatro anos. Elas foram encaminhadas para hospitais da região. O local do acidente ficou bloqueado, mas a rodovia já foi liberada. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) também foram acionados para atender o acidente.

A UPF divulgou nota de pesar pela morte da professora. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas no decorrer do dia.