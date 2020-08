Profissionais de saúde são homenageados com música e rosas em Porto Alegre

publicidade

Os profissionais de saúde que atuam nos hospitais e postos de saúde de Porto Alegre foram homenageados com música e rosas na manhã desta quinta-feira. Quem chegou para consulta ou atendimento nos hospitais Materno Infantil Presidente Vargas e Pronto Socorro (HPS) foi recebido pela música da violinista Júlia Reis. A iniciativa da cantora contou com a parceria da Floricultura São Carlos, responsável pela doação das rosas.

O repertório incluiu as músicas Hallelujah, de Leonard Cohen, You Raise Me Up, do grupo Secret Garden, temas infantis e canções da MPB. Após a apresentação musical, Júlia Reis entregou uma rosa como forma de reconhecimento ao trabalho de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e funcionários administrativos durante a pandemia do coronavírus. "É a maneira que tenho de retribuir com música o trabalho desses profissionais", ressaltou. Os homenageados respeitaram o distanciamento de segurança e utilizaram máscaras.

Depois do Presidente Vargas e do HPS, a cantora tinha apresentações marcadas no hospital Santa Ana e nas unidades saúde 1º de Maio, Tristeza e São Carlos, no período da tarde. Júlia Reis afirmou que a música transmite a energia do afeto e do amor. O coordenador de Música da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Henry Ventura, disse que o evento foi a oportunidade de interação com sentimentos positivos entre as equipes de saúde, além de ser um alento para a qualidade emocional das pessoas.

Letícia Cruz, proprietária da Floricultura São Carlos, ressaltou que a música serve de engajamento tanto para quem atua na área da saúde quanto para familiares e pacientes. "A música é algo que contagia e que causa descontração, alegria, conforto, bem-estar e força aos pacientes, familiares e profissionais da área da saúde”, acrescentou. Júlia Reis já trabalhou com a banda Papas da Língua e com o cantor Elton Saldanha. Em 2019, ficou em segundo lugar no 14º Festival de Música de Porto Alegre.