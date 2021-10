Projeto de arte para embelezar prédio do Daer é lançado em Porto Alegre

publicidade

Com a proposta de estimular a arte através de reflexões promovidas por murais em prédios da Capital, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) lançou, na tarde desta terça-feira, o projeto para pintura da lateral norte do prédio sede da autarquia, na Avenida Borges de Medeiros, 1555, em Porto Alegre.

No projeto de incentivo à arte urbana, que tem a parceria do governo do Estado, prefeitura de Porto Alegre, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e entidades e pessoas da sociedade civil, os artistas Mona Caron e Mauro Neri serão os responsáveis pela pintura do painel no prédio, que deverá ter início entre novembro e dezembro deste ano.

Durante a cerimônia, que contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e artistas de obras de arte em espaços públicos, foi apresentado um banner com o layout da arte final que vai embelezar o prédio. “A estrutura do Daer sempre fez parte da paisagem da cidade. Agora com essa pintura de arte, com certeza passará a ser uma referência”, afirmou o diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Luciano Faustino.

“Essa obra certamente vai ser diferenciada. Vai tornar o espaço belíssimo com uma arte pública que estará disponível a todos, além de deixar Porto Alegre mais humana e aprazível”, destacou a secretária estadual de Cultura, Beatriz Araújo.

“Hoje estamos dando uma demonstração para sociedade da importância da cultura, não apenas para os porto-alegrenses, mas para o Estado do Rio Grande do Sul. Esse espaço físico do Daer, disponibilizado pelo governador Eduardo Leite, vai expor a beleza da arte e da cultura de Porto Alegre”, ressaltou o secretário estadual de logística e transportes, Juvir Costella.